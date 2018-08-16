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Гурт Океан Ельзи опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці

Лідера гурту Святослава Вакарчука неодноразово вносили до передвиборчих опитувань
Український гурт "Океан Ельзи" опублікував нову пісню на офіційному Youtube-каналі, на обкладинці якої зображено бюлетень зі знаками питання та оклику поряд з порожніми клітинками і словами "Скільки нас" — саме так називається новий трек.
Гурт Океан Ельзи опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці Фото: скріншот

"Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати, та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче — текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас"— "?" чи "!", — йдеться в описанні до відео.

Лідера гурту Святослава Вакарчука неодноразово вносили до передвиборчих опитувань, у яких людям зокрема пропонували обрати, кому як кандидату у президенти вони більше довіряють.

За опитуванням групи "Рейтинг", за нього як кандидата проголосували б стільки ж опитаних, скільки і за чинного президента Петра Порошенка, а також лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, а саме 8,6%.

агадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.

Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.

Також, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.

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16 08 2018 21:46
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