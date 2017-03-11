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Гурт Onuka відмовляється виступати з російськими музикантами на одній сцені

Українські музиканти просять змінити назву концерту і тексту афіші
Гурт Onuka відмовляється виступати на одній сцені із російським виконавцем у Празі і просить змінити умови концерту.
Гурт Onuka відмовляється виступати з російськими музикантами на одній сцені Презентація альбому ONUKA у Львові 13.12.2014. Фото: Ірина Єрошко

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на менеджера групи Катерину Скуридіну.

Концерт відбудеться у рамках програми “Showcase of new music from Russia and Ukraine”.

Onuka повинна виступати на одній сцені із російськими музикантами, та наразі гурт домовляється про інші умови. Українські музиканти просять змінити назву концерту і тексту афіші.

Виступ українського електро-фолк гурт ONUKA відбудеться 10 листопада в палаці Akropolis. Цей концерт буде для гурту першим на чеській сцені.

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03 11 2017 18:33
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