CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГурт Onuka відмовляється виступати на одній сцені із російським виконавцем у Празі і просить змінити умови концерту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гурт Onuka відмовляється виступати з російськими музикантами на одній сцені
Українські музиканти просять змінити назву концерту і тексту афіші
Презентація альбому ONUKA у Львові 13.12.2014. Фото: Ірина Єрошко
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на менеджера групи Катерину Скуридіну.
Концерт відбудеться у рамках програми “Showcase of new music from Russia and Ukraine”.
Onuka повинна виступати на одній сцені із російськими музикантами, та наразі гурт домовляється про інші умови. Українські музиканти просять змінити назву концерту і тексту афіші.
Виступ українського електро-фолк гурт ONUKA відбудеться 10 листопада в палаці Akropolis. Цей концерт буде для гурту першим на чеській сцені.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2017 18:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа