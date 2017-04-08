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Гурт Scooter прилетів на концерт до анексованого Криму

Scooter виступить на фестивалі "Золотая Балка"
Літак з німецьким гуртом Scooter на борту сів в аеропорту Сімферополя.
Гурт Scooter прилетів на концерт до анексованого Криму Фото: з вільних джерел

Фронтмена Ейч Пі Бакстера і його колектив зустрічали журналісти, - повідомляє "Комсомольская правда в Крыму".

Лідер гурту заявив, що радий опинитися на анексованому Росією півострові.

Scooter виступить на фестивалі "Золотая Балка".

Раніше стало відомо, що німецький гурт Scooter запланував концерт у анексованому Росією Криму.

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс розкритикувала це і заявила, що тим самим гурт "став на бік Путіна".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що спробує відмовити гурт від цієї ідеї.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

 
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04 08 2017 10:17
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