CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак з німецьким гуртом Scooter на борту сів в аеропорту Сімферополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гурт Scooter прилетів на концерт до анексованого Криму
Scooter виступить на фестивалі "Золотая Балка"
Фото: з вільних джерел
Фронтмена Ейч Пі Бакстера і його колектив зустрічали журналісти, - повідомляє "Комсомольская правда в Крыму".
Лідер гурту заявив, що радий опинитися на анексованому Росією півострові.
Scooter виступить на фестивалі "Золотая Балка".
Раніше стало відомо, що німецький гурт Scooter запланував концерт у анексованому Росією Криму.
Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс розкритикувала це і заявила, що тим самим гурт "став на бік Путіна".
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що спробує відмовити гурт від цієї ідеї.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.
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04 08 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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