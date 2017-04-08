Гурт Scooter прилетів на концерт до анексованого Криму

Літак з німецьким гуртом Scooter на борту сів в аеропорту Сімферополя.

Фронтмена Ейч Пі Бакстера і його колектив зустрічали журналісти, - повідомляє "Комсомольская правда в Крыму".

Лідер гурту заявив, що радий опинитися на анексованому Росією півострові.

Scooter виступить на фестивалі "Золотая Балка".

Раніше стало відомо, що німецький гурт Scooter запланував концерт у анексованому Росією Криму.

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс розкритикувала це і заявила, що тим самим гурт "став на бік Путіна".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що спробує відмовити гурт від цієї ідеї.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.