Гуттеріш вибачився за недостатню підтримку переселенців з Криму та Донбасу

Понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова

Генсек ООН Антоніо Гутерріш вважає недостатньою фінансову підтримку ООН переселенців із окупованого Криму та Донбасу.

Під час зустрічі Парубій повідомив, що понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова.

"Я можу лише вибачитися за те, що ми, можливо, не зробили достатньо, що немає достатнього рівня солідарності на міжнародному рівні в питанні, що стосується забезпечення фінансових потреб України, яка стикається з такими проблемами", - зазначив у свою чергу Гуттеріш.

Нагадаємо, ООН готові підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" і роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.