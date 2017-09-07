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Гуттеріш вибачився за недостатню підтримку переселенців з Криму та Донбасу

Понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова
Генсек ООН Антоніо Гутерріш вважає недостатньою фінансову підтримку ООН переселенців із окупованого Криму та Донбасу.
Гуттеріш вибачився за недостатню підтримку переселенців з Криму та Донбасу Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua

Під час зустрічі Парубій повідомив, що понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова.

"Я можу лише вибачитися за те, що ми, можливо, не зробили достатньо, що немає достатнього рівня солідарності на міжнародному рівні в питанні, що стосується забезпечення фінансових потреб України, яка стикається з такими проблемами", - зазначив у свою чергу Гуттеріш. 

Нагадаємо, ООН готові підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" і роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як відомо, Гутерріш перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з президентом і прем'єром.

Спікер парламенту Андрій Парубій виступив за позбавлення делегації Росії в Радбезі ООН права вето у питаннях, що стосуються України.
 

 

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09 07 2017 22:45
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