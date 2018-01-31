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Гужва попросив у влади Австрії політичний притулок

Гужва отримав документ про легальне перебування в Австрії
Головний редактор видання Страна.ua Ігор Гужва звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок.
Гужва попросив у влади Австрії політичний притулок Фото: hromadske.ua

Про це повідомив адвокат Андрій Портнов на своїй сторінці у Facebook.

"Він (Ігор Гужва, - ред.) легально прибув до Відня, де звернувся до австрійської влади з проханням про надання політичного притулку. Ми зібрали пакет документів, що доводить політично мотивоване вибіркове правосуддя щодо Ігоря, фальсифікацію його кримінальних справ та скоординовану роботу силовиків, керованих президентом Порошенко. Австрійська влада негайно видала йому документ, констатуючий його легальне перебування в Австрії після звернення за захистом і приступили до розгляду матеріалів", - написав він.

Нагадаємо, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.

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31 01 2018 20:53
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