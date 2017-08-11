Гужва заявляє, що ДФС вимагають від нього сплати великої суми податків

Гужва заявив, що Донецькій ДФС наказали знайти у нього порушення

Ігор Гужва стверджує, що Донецька ДФС знайшла у нього порушення у сплаті податків за вказівкою керівництва. Водночас у ДФС стверджують, що ситуація щодо Гужви не змінилась, а його активізація направлена на налаштування громадськості проти фіскалів.

Про це Гужва написав у Facebook.

У своєму дописі у соцмережі він заявив, що Донецькій ДФС наказали знайти у нього порушення. За його словами, спочатку у відомстві їх не знаходили, але потім помітили.

"Виявили вони їх не у мене (до мене претензій немає ніяких), а у підприємства, яке мені виплачувало дивіденди. Нібито воно допустило якісь порушення у визначенні розміру свого прибутку. Але покарати за це вирішили не підприємство, а мене", - стверджує він.

Гужва заявив, що йому прийшло повідомлення про податкове рішення з вимогою сплатити велику суму податків. Він заявив, що оскаржуватиме це рішення спочатку у ДФС, а потім у судах.

Водночас джерело УП у ДФС заявляє, що ситуація щодо Гужви залишається такою самою, як і півтора місяці тому.

"У нас 2 виробництва, одне - вже в суді, друге - триває слідство. Обидва - ухилення від сплати податків. По одному - розслідування, як по фізичній особі, по другому, яке у суді - по юридичній особі", - повідомляє джерело.

У ДФС не знають, з чим пов 'язана активізація постів Гужви у Facebook.

"Про суд він прекрасно знає і викликається туди, як безпосередній учасник справи, а по іншому розслідуванню слідчі періодично проводять слідчі дії. Я розцінюю це як налаштування громадськості проти ДФС", - стверджує представник відомства.

За його словами, роздування коментарів привертає увагу громадськості та підвищує рейтинги видання Гужви.

Нагадаємо, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.