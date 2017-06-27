Гужва здав закордонні паспорти, - захист

Головний редактор Страны.uа заявив, що не збирається залишати країну

Головний редактор Страны.иа Ігор Гужва здав свої закордонні паспорти слідчому.

"Ігор Гужва здав закордонного паспорта слідчому", - повідомила адвокат Олена Лукаш.

Також адвокат Гужви повідомила про те, що її підопічний не збирається залишати країну.

Нагадаємо, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.