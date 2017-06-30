Гужві вручили повістку у справі про розстріли на Майдані

Головному редактору інтернет-видання "Страна" Ігорю Гужві правоохоронці вручили нову повістку.

Про вручення нової повістки на своїй сторінці у Facebook повідомила його заступниця Світлана Крюкова.

"Сьогодні на виході зі 112 каналу Ігорю Гужві вручили нову! повістку. СБУ. У справі... увага...розстрілів на Майдані", - написала вона на Facebook.

Водночас подробиці вручення повістки розповів і сам Гужва. Головред зазначив, що на виході з телеканалу "112 Україна", де він був на ефірі, підійшли двоє людей, представилися співробітниками СБУ і вручили повістку на допит у справі про розстріли на Майдані.

"До цієї справи мене ще не прив'язували. Повістки на виході з ефірів також ще ніколи не вручали. Ну що ж, сходимо, поговоримо", - написав Гужва у Facebook, додавши фото документа.

Нагадаємо, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.