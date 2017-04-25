У Львові працівницю податкової затримали на хабарі

Керівника відділення - заступницю начальника об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС Львівської області затримали за хабарництво.

У неї вилучили пакет зі 100 тисячами гривень, а під час обшуку службового кабінету виявили ще понад 395 тисяч гривень.

Чиновницю затримали 24 квітня біля львівського кафе під час отримання 5,5 тисячі гривень чергового хабара. Гроші вона отримувала від підприємців за прискорену реєстрацію платників ПДВ, повідомляє сайт Нацполіції.

У затриманої виявили пакет, у якому були 100 тисяч гривень. На кожній пачці були позначки з назвою фірми.



Фото: twitter.com/NPU_GOV_UA

Крім того, під час обшуку службового кабінету затриманої правоохоронці вилучили майже 12,5 тисячі доларів, 50 тисяч гривень і 600 євро (понад 395 тисяч гривень в еквіваленті).

Встановлюють джерела походження цих грошей.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві розкрили схему ухилення від сплати податків на загальну суму майже 24,5 млн. гривень.