Хабаровські таксисти змусили пасажирів умиватися зеленкою, – ВІДЕО

Таксист порадив пасажирці закрити очі і не забути натерти зеленкою вуха, "щоб видно вас було, солдатиків"

Таксисти в Хабаровську змусили пасажирів, у яких не виявилося грошей на проїзд, обмазати обличчя зеленкою.

26 серпня в YouTube з'явилося відео, на якому таксисти в Хабаровську змушують пасажирів, у яких не виявилося грошей на проїзд, обмазати обличчя зеленкою. Судячи з опису відео, все відбулося в районі Червоної річки.

У кадрі чоловік відкриває пляшечку зеленки, під схвальні вигуки тих, хто залишився за кадром і, можливо, зняв відео.

На відео зафіксовано, як молода дівчина забрала речі з машини, після чого чоловік, можливий водій таксі, налив їй у руки зеленку, якою вона намазала обличчя.

Він також порадив їй закрити очі і натерти зеленкою вуха, "щоб видно вас було, солдатиків". Поруч з ними стояла ще одна дівчина, обличчя якої вже було вкрито зеленкою, і хлопець з вимазаними руками.

Судячи зі слів тих, хто залишився за кадром, молодим людям потрібно було потрапити в місто Вяземський в 130 км від Хабаровська.

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