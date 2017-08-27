Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Хабаровські таксисти змусили пасажирів умиватися зеленкою, – ВІДЕО

Таксист порадив пасажирці закрити очі і не забути натерти зеленкою вуха, "щоб видно вас було, солдатиків"
Таксисти в Хабаровську змусили пасажирів, у яких не виявилося грошей на проїзд, обмазати обличчя зеленкою.
Хабаровські таксисти змусили пасажирів умиватися зеленкою, – ВІДЕО

26 серпня в YouTube з'явилося відео, на якому таксисти в Хабаровську змушують пасажирів, у яких не виявилося грошей на проїзд, обмазати обличчя зеленкою. Судячи з опису відео, все відбулося в районі Червоної річки.

У кадрі чоловік відкриває пляшечку зеленки, під схвальні вигуки тих, хто залишився за кадром і, можливо, зняв відео.

На відео зафіксовано, як молода дівчина забрала речі з машини, після чого чоловік, можливий водій таксі, налив їй у руки зеленку, якою вона намазала обличчя.

Він також порадив їй закрити очі і натерти зеленкою вуха, "щоб видно вас було, солдатиків". Поруч з ними стояла ще одна дівчина, обличчя якої вже було вкрито зеленкою, і хлопець з вимазаними руками.

Судячи зі слів тих, хто залишився за кадром, молодим людям потрібно було потрапити в місто Вяземський в 130 км від Хабаровська.

Нагадаємо, заради конкурсу на краще впорядкування саду працівники комунальних служб в Санкт-Петербурзі за допомогою скотчу примотали зелені гілки до засохлих дерев.

В Іспанії на фестивалі культур світу російська делегація видала українське пиво за продукт власного виробництва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2017 19:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.