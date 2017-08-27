Хабаровські таксисти змусили пасажирів умиватися зеленкою, – ВІДЕО
26 серпня в YouTube з'явилося відео, на якому таксисти в Хабаровську змушують пасажирів, у яких не виявилося грошей на проїзд, обмазати обличчя зеленкою. Судячи з опису відео, все відбулося в районі Червоної річки.
У кадрі чоловік відкриває пляшечку зеленки, під схвальні вигуки тих, хто залишився за кадром і, можливо, зняв відео.
На відео зафіксовано, як молода дівчина забрала речі з машини, після чого чоловік, можливий водій таксі, налив їй у руки зеленку, якою вона намазала обличчя.
Він також порадив їй закрити очі і натерти зеленкою вуха, "щоб видно вас було, солдатиків". Поруч з ними стояла ще одна дівчина, обличчя якої вже було вкрито зеленкою, і хлопець з вимазаними руками.
Судячи зі слів тих, хто залишився за кадром, молодим людям потрібно було потрапити в місто Вяземський в 130 км від Хабаровська.
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