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Хакери атакували 14 готелів Трампа в США

Постраждали тільки гості готелів
Нещодавно хакери зуміли викрасти особисті дані гостей з чотирнадцяти готелів Дональда Трампа, які розміщені в США.
Хакери атакували 14 готелів Трампа в США Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Хакери зуміли зламати тільки інформацію про гостей, які зупинялися в готелях, починаючи з листопада 2016 року. З Деяких готелів була викрадена інформація про гостей, які були тат за останні декілька днів, але в більшості випадків була вкрадена база даних гостей за багато місяців, повідомляє Mashable.

Постраждали тільки гості, самі готелі Трампа не були зламані. Хакери зламали систему бронювання готелів, щоб отримати дані.

Згідно з інформацією, яку надав Trump Hotels, злодії вкрали інформацію, таку як "ім'я власника, номер платіжної картки, термін дії та код безпеки". У деяких випадках злодії отримали електронну пошту, номер телефону, адреса та іншу інформацію гостей.

"Правоохоронні органи і марки платіжних карт, яким користувалися клієнти, вже були повідомлені про цей інцидент", - йдеться в заяві Trump Hotels.

Відносно гостей, то Trump Hotels порекомендовали відвідувачам перевіряти свої виписки по кредитних картах, щоб виявити не санкціоноване зняття коштів шахраями.

Нагадаємо, що понад 14 мільйонів користувачів смартфонів у всьому світі стали жертвами хакерської атаки вірусу CopyCat.

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12 07 2017 20:59
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