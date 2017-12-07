Хакери атакували 14 готелів Трампа в США

Нещодавно хакери зуміли викрасти особисті дані гостей з чотирнадцяти готелів Дональда Трампа, які розміщені в США.

Хакери зуміли зламати тільки інформацію про гостей, які зупинялися в готелях, починаючи з листопада 2016 року. З Деяких готелів була викрадена інформація про гостей, які були тат за останні декілька днів, але в більшості випадків була вкрадена база даних гостей за багато місяців, повідомляє Mashable.

Постраждали тільки гості, самі готелі Трампа не були зламані. Хакери зламали систему бронювання готелів, щоб отримати дані.

Згідно з інформацією, яку надав Trump Hotels, злодії вкрали інформацію, таку як "ім'я власника, номер платіжної картки, термін дії та код безпеки". У деяких випадках злодії отримали електронну пошту, номер телефону, адреса та іншу інформацію гостей.

"Правоохоронні органи і марки платіжних карт, яким користувалися клієнти, вже були повідомлені про цей інцидент", - йдеться в заяві Trump Hotels.

Відносно гостей, то Trump Hotels порекомендовали відвідувачам перевіряти свої виписки по кредитних картах, щоб виявити не санкціоноване зняття коштів шахраями.

Нагадаємо, що понад 14 мільйонів користувачів смартфонів у всьому світі стали жертвами хакерської атаки вірусу CopyCat.