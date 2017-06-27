Хакери атакували "24 Канал"

Медіахолдинг ТРК "Люкс", до складу якого входять "24 Канал", національна мережа радіостанцій "Радіо Люкс" і "Радіо Максимум", а також ряд популярних інтернет-сайтів, постраждав від вірусної атаки.

Атаки зазнали редакції медіахолдингу в Києві і Львові. В ефірі "24 Каналу" зараз транслюється заставка, інформує сайт каналу.

"24 канал впав під вірусною атакою. Причому так впав, що і телеефір і дві радіостанції - мовчать. З місця подій передають, що мертво лягли всі комп'ютери", - пише у Facebook журналіст Денис Бігус, який співпрацює з "24 Каналом".

Нагадаємо, що невідомий комп'ютерний вірус-вимагач, схожий на WannaCry, сьогодні атакував українські банки.

Відзначимо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Згодом повідомли, що масштабна вірусна атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв'язками з Росією.