ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІнформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери атакували інформсистему аеропорту "Одеса"
Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі
Фото: з вільних джерел
Аеропорт повідомив у Facebook, що всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі.
"Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування", - зазначено в повідомленні.
Крім того, Міністерство інфраструктури України повідомило, що в зв'язку з отриманням ряду повідомлень про зростання кібер-загрози, вживаються заходи щодо підвищення інформаційної безпеки.
Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює.
Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.
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24 10 2017 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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