Хакери атакували інформсистему аеропорту "Одеса"

Інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.

Аеропорт повідомив у Facebook, що всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі.

"Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Міністерство інфраструктури України повідомило, що в зв'язку з отриманням ряду повідомлень про зростання кібер-загрози, вживаються заходи щодо підвищення інформаційної безпеки.

Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює.

Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.