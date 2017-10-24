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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Хакери атакували інформсистему аеропорту "Одеса"

Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі
Інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.
Хакери атакували інформсистему аеропорту "Одеса" Фото: з вільних джерел

Аеропорт повідомив у Facebook, що всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі.

"Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Міністерство інфраструктури України повідомило, що в зв'язку з отриманням ряду повідомлень про зростання кібер-загрози, вживаються заходи щодо підвищення інформаційної безпеки.

Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює.

Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

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24 10 2017 16:21
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