Хакери атакували сайт Міністерства освіти
"Сьогодні зранку, 11 липня, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу сайту Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з цим на сторінці МОН було змінено інформацію, а ресурс тимчасово не працював", - повідомляє прес-служба МОН.
Міністерство освіти і науки України вже звернулося з відповідною заявою до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Нагадаємо, 27 червня комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства.
У кіберполіції заявили, що вірус Ransom: Win32 / Petya поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні. У Microsoft підтвердили цю версію.
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