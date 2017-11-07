Хакери атакували сайт Міністерства освіти

Міністерство освіти та науки написало заяву в кіберполіцію щодо несанкціонованого втручання у роботу сайту.

"Сьогодні зранку, 11 липня, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу сайту Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з цим на сторінці МОН було змінено інформацію, а ресурс тимчасово не працював", - повідомляє прес-служба МОН.

Міністерство освіти і науки України вже звернулося з відповідною заявою до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо, 27 червня комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства.

У кіберполіції заявили, що вірус Ransom: Win32 / Petya поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні. У Microsoft підтвердили цю версію.