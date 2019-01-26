Хакери дістали 175 ГБ російських документів про війну на Донбасі та РПЦ
"Група прихильників відкритості в п'ятницю опублікувала величезну колекцію зламаних і отриманих в результаті витоку інформації документів з Росії", - повідомляє The New York Times .
Матеріали проливають світло на війну, яку веде РФ в Україні, а також на зв'язки між Кремлем і Російською православною церквою. Вони вже були опубліковані раніше в Росії, Україні та інших країнах, проте вражає сам обсяг архіву - 175 гігабайт, йдеться в повідомленні.
Основні файли архіву під назвою "Темна сторона Кремля" включають "сотні тисяч повідомлень і файлів російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів і націоналістів/терористів в Україні".
Як зазначається, серед документів є об'ємний масив матеріалів з МВС Росії, які WikiLeaks відмовився публікувати 2016 року.
Крім того, представлено багато електронних листів та інших матеріалів з Росії, отриманих хакерської групою "Шалтай Болтай"; документи російської компанії з експорту зброї "Рособоронекспорт", а також матеріали про фальсифікацію історії краху на тимчасово окупованій території Донецької області 2014 року малайзійського "Боїнга", що здійснював рейс МН17.
Нагадаємо, що хакери оприлюднили базу даних з майже 773 мільйонами унікальних адрес електронної пошти та понад 21,2 мільйона паролів.
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