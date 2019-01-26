Хакери дістали 175 ГБ російських документів про війну на Донбасі та РПЦ

Матеріали проливають світло на війну, яку веде РФ в Україні, а також на зв'язки між Кремлем і Російською православною церквою

Проект Distributed Denial of Secrets оприлюднив у п'ятницю 175 ГБ документів з Росії, отриманих шляхом хакерських зломів і витоків інформації.

"Група прихильників відкритості в п'ятницю опублікувала величезну колекцію зламаних і отриманих в результаті витоку інформації документів з Росії", - повідомляє The New York Times .

Матеріали проливають світло на війну, яку веде РФ в Україні, а також на зв'язки між Кремлем і Російською православною церквою. Вони вже були опубліковані раніше в Росії, Україні та інших країнах, проте вражає сам обсяг архіву - 175 гігабайт, йдеться в повідомленні.

Основні файли архіву під назвою "Темна сторона Кремля" включають "сотні тисяч повідомлень і файлів російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів і націоналістів/терористів в Україні".

Як зазначається, серед документів є об'ємний масив матеріалів з МВС Росії, які WikiLeaks відмовився публікувати 2016 року.

Крім того, представлено багато електронних листів та інших матеріалів з Росії, отриманих хакерської групою "Шалтай Болтай"; документи російської компанії з експорту зброї "Рособоронекспорт", а також матеріали про фальсифікацію історії краху на тимчасово окупованій території Донецької області 2014 року малайзійського "Боїнга", що здійснював рейс МН17.

Нагадаємо, що хакери оприлюднили базу даних з майже 773 мільйонами унікальних адрес електронної пошти та понад 21,2 мільйона паролів.