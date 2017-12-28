Хакери навчились зламувати комп'ютери за допомогою звуку

Екстрене відключення може призвести до серйозних збоїв в роботі пристроїв

Збій практично будь-якої комп'ютерної системи можна спровокувати за допомогою звукових хвиль.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Gizmodo.

За даними дослідження фахівців із Падуанського і Прінстонського університетів, хакери можуть використовувати хвилі для створення вібрацій, відтворюючи звук на певній частоті. Сучасні жорсткі диски автоматично вимикаються при сильних вібраціях, щоб захистити дані від знищення або пошкодження.

Екстрене відключення може призвести до серйозних збоїв в роботі пристроїв.

Експеримент показав можливість подібної атаки. В залежності від тривалості звукового впливу система може дати тимчасовий збій, або вимагати перезавантаження пристрою.

Враховуючи, що жорсткі диски використовуються буквально у всіх пристроях, тому нападу можуть піддатися будь-які комп'ютери, в тому числі апарати відеоспостереження, банкомати і навіть цілі комп'ютерні системи.

Фахівці порадили оснащувати критично важливе обладнання акустичним захистом.

Нагадаємо, у НАТО з'явиться командний центр з протидії кіберзагрозам. Це рішення було ухвалене на зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.