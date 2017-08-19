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Хакери погрожують HBO опублікувати останню серію сьомого сезону "Гри престолів", – ЗМІ

Зловмисники надіслали виданню Mashable паролі від соцмереж телеканалу
Хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.
Хакери погрожують HBO опублікувати останню серію сьомого сезону "Гри престолів", – ЗМІ Фото: кадр з серіалу

Вони заявили, що готуються опублікувати 7 епізод 7 сезону серіалу, а також надіслали журналістам паролі від облікових записів HBO в соцмережах, пише Mashable.

Виданню надійшов архів від хакерів, які представилися групою "містера Сміта". Вони вклали в нього логіни та паролі від облікових записів телеканалу в соцмережах. Як доказ зловмисники написали "HB-Old is Dying" на сторінці HBO в сервісі Giphy.


Фото: mashable.com

Співробітники Mashable заявили, що з юридичних причин не змогли перевірити справжність даних, але відзначили, що це не перший раз, коли хакерське угруповання надало їм вкрадені дані.

В електронному листі зломщики відзначили, що в них є доступ й до інших платформ HBO.

Група "містера Сміта" розповіла виданню, що незабаром опублікує останній епізод 7 сезону "Гри престолів".

У HBO на запит Mashable відповіли, що не мають наміру коментувати ситуацію щоразу, коли трапляється новий витік.

"Хакери можуть публікувати шматки вкраденої інформації, щоб привернути увагу ЗМІ. Це гра, в якій ми не збираємося брати участь", – пояснили представники телеканалу.

Група "містера Сміта" взяла на себе відповідальність за останні витоки телеканалу HBO: хакерське угруповання вкрало 1,5 терабайта даних і зажадало 6 мільйонів доларів викупу. З кінця липня в мережу двічі потрапляли епізоди "Гри престолів" й один раз зловмисники зламували соцмережі телеканалу.

Нагадаємо, в Індії чотири людини заарештовано за підозрою в причетності до витоку епізоду серіалу "Гра престолів".

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19 08 2017 23:20
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