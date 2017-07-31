Хакери вкрали сценарій "Гри престолів", яку ще не бачили глядачі
Про це повідомляє Entertainment Weekly.
Окрім сценарію у телеканалу вкрали декілька епізодів "Футболістів" і "Кімнати 104".
Офіційно телеканал визнав тільки факт атаки. Що саме викрали хакери, HBO не уточнив.
Хакери запевняють, що вкрали значно більше, ніж декілька серій двох серіалів і сценарій. Всього вони викрали півтора терабайта даних.
Це не вперше, коли хакери зламують HBO. У 2015 році незадовго до прем'єри п'ятого сезону "Гри престолів" в мережу потрапили перші чотири епізоди.
Нагадаємо, що першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.
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Відзначимо, що на HBO планують кілька спін-оффів "Гри престолів" - серіалів-відгалужень, кожен з яких, як повідомив Мартін, є приквелом до нинішнього серіалу, тобто розповість про події, що сталися до початку подій оригінального серіалу.
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