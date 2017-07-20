Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Хакери вкрали з платформи Ethereum криптовалюти на $32 млн

Відбувся злам щонайменше трьох акаунтів
Хакери скористалися уразливістю в мережі Ethereum та викрали понад 31,7 мільйона доларів.
Хакери вкрали з платформи Ethereum криптовалюти на $32 млн Фото: з вільних джерел

Засновник Ethereum-клієнта Parity Гевін Вуд заявив про злам щонайменше трьох акаунтів мережі, інформує "Громадське".

За словами Вуда, хакери скористалися уразливістю гаманців з декількома власниками в останній версії програми.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 11:36
ТЕГИ: хакери, Bitcoin
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.