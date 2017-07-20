Хакери вкрали з платформи Ethereum криптовалюти на $32 млн
Засновник Ethereum-клієнта Parity Гевін Вуд заявив про злам щонайменше трьох акаунтів мережі, інформує "Громадське".
За словами Вуда, хакери скористалися уразливістю гаманців з декількома власниками в останній версії програми.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.
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