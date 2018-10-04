Хакери видалили з YouTube кліп Despacito, який набрав 5 млрд переглядів
Замість нього відображається фото озброєних людей у масках і помаранчевих комбінезонах, - повідомляє ВВС.
Відповідальність за атаку взяли на себе хакери Prosox and Kuroi'sh, які написали про це у Twitter.
Один з гаданих хакерів написав у своєму Twitter, що зробив це "заради розваги".
"Я просто використовував скрипт, який змінює назви музичних відео. Не судіть мене, я люблю YouTube", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив The Verge, змін зазнали десятки інших відео на платформі Vevo, в тому числі кліпи Дрейка, Селени Гомез, Кеті Перрі, Тейлор Свіфт, DJ Snake і Шакіри. Деякі з них уже відновили, але з помилками в назві або меншою розподільчою. Google чи YouTube поки що не давали жодних коментарів.
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