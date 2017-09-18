Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Хакери викрали дані користувачів додатку CCleaner

Зламані версії CCleaner могли встановити до 3% користувачів - майже 2,3 мільйона осіб
Додаток CCleaner піддався хакерській атаці, яка дозволила викрасти дані користувачів.
Хакери викрали дані користувачів додатку CCleaner Фото: sftcdn.net

Шкідливий код виявили в 32-бітовій версії CCleaner 5.33.6162 (випущена 15 серпня) і версії CCleaner Cloud 1.07.3191 (випущена 24 серпня). Про те, що ці версії програми поводяться некоректно, стало відомо 12 вересня. Тоді ж були випущені безпечні оновлення, пише "Медуза" з посиланням на компанію-розробника програми Piriform.

Обидві програми після оновлення до зламаних версій починали відправляти ім'я комп'ютера, його IP-адресу, список встановлених програм і мережевих адаптерів на спеціальний сервер на території США. Цей сервер був відключений правоохоронними органами 15 вересня.

За оцінкою Piriform, зламані версії CCleaner могли встановити до 3% користувачів - майже 2,3 мільйона осіб.

Хто стоїть за атакою, невідомо, але хакери отримали доступ до сервера, з якого створюється чергова версія CCleaner. Атаку виявили фахівці антивірусної компанії Avast, яка купила Piriform в липні.

Довідка: Додатком CCleaner для очищення реєстру, кеша і списку програм Windows, які запусткаються автоматично, а також виконання інших сервісних функцій користуються 130 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, у серпні компанія Proofpoint, що займається інформаційною безпекою, виявила "цілеспрямовану email-кампанію" з розповсюдження вірусів серед довірливих користувачів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 09 2017 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.