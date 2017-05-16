Хакери викрали новий фільм у Walt Disney і вимагають викуп
Хакери вимагають виплатити значну суму грошей у Bitcoin. Якщо студія не заплатить, то зловмисники пригрозили випускати фільм частинками, повідомляє Hollywood Reporter, посилаючись на керівника компанії Роберта Айгера.
Вони обіцяли викласти в мережу спочатку 5-хвилинний уривок фільму, а потім завантажувати 20-хвилинні частини до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані.
Назву фільму Айгер не назвав. Втім, із власних джерел видання Deadline повідомило, що мова йде про нову частину саги про піратів Карибського моря, а саме – "Мерці не розповідають казки".
До розслідування справи залучили федеральних слідчих.
Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус WannaCry заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".
З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.
Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.
Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.
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