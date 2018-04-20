CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСайт Державного підприємства "Антонов" укотре атакували хакери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери зламали сайт ДП "Антонов"
Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними
Фото: slovoidilo.ua
Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром"
"Корпоративний сайт ДП "Антонов" закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомлені з посиланням на прес-службу ДП "Антонов".
У зв’язку з цим "Укроборонпром" заявляє, що зловмисники цілеспрямовано намагаються дискредитувати провідне українське підприємство в галузі.
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20 04 2018 07:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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