ПОЛІТИКА НОВИНИПравоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радева у Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери зламали сторінку президента Болгарії у Facebook
На сторінці Румена Радева з'явилася стаття турецькою мовою з посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням
Фото: reuters.com
Інформацію про злом підтвердили у прес-службі болгарського президента, повідомляє "Укрінформ".
Уранці в неділю, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соцмережі з'явилася стаття турецькою мовою з посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням.
Після появи статті користувачі соціальних мереж відразу ж попередили про те, що, найімовірніше, сторінка була зламана хакерами.
Користувачам також порекомендували не відкривати посилання на статтю, оскільки вона може містити віруси.
Нагадаємо, незабаром користувачі Facebook зможуть оцінювати достовірність новин у своїй стрічці.
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