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Хакери зламали сторінку президента Болгарії у Facebook

На сторінці Румена Радева з'явилася стаття турецькою мовою з посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням
Правоохоронні органи і спецслужби Болгарії проводять перевірку за фактом злому сторінки президента країни Румена Радева у Facebook.
Хакери зламали сторінку президента Болгарії у Facebook Фото: reuters.com

Інформацію про злом підтвердили у прес-службі болгарського президента, повідомляє "Укрінформ".

Уранці в неділю, 21 січня, на сторінці президента Болгарії в соцмережі з'явилася стаття турецькою мовою з посиланням на турецький сайт, що займається кредитуванням.

Після появи статті користувачі соціальних мереж відразу ж попередили про те, що, найімовірніше, сторінка була зламана хакерами.

Користувачам також порекомендували не відкривати посилання на статтю, оскільки вона може містити віруси.

Нагадаємо, незабаром користувачі Facebook зможуть оцінювати достовірність новин у своїй стрічці.

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21 01 2018 21:00
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