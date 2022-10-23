Хакери злили до мережі документи ядерної програми Ірану
Група опозиційних хакерів Black Reward оприлюднила цілу низку документів, що стосуються ядерної програми Ірану.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Iran International.
Раніше Black Reward попереджала, що володіє безліччю даних про програму, включно з контрактами на постачання обладнання. Документи були отримані після зламу пошти іранської компанії з виробництва та розвитку ядерної енергетики.
Хакери звернулися до влади Ірану з вимогою протягом 24 годин звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих протестувальників. Влада проігнорувала цю вимогу і по закінченню терміну 50 ГБ даних були злиті в мережу.
"Опубліковані документи містять контракти Іранської компанії з виробництва і розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської електростанції, ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів і співробітників компанії, а також паспорти й візи іранських і російських фахівців Бушерської електростанції", - йдеться в повідомленні групи в соціальних мережах.
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