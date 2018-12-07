Харківські поліцейські викрали у підприємця майже 500 тисяч гривень, – СБУ

Двох харківських поліцейських затримали за перевищення службових повноважень та пограбування

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, затримали двох харківських поліцейських, яких підозрюють у пограбуванні підприємця в Сєверодонецьку Луганської області майже на півмільйона гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що харківські поліцейські під час слідчо-оперативних заходів на території одного з приватних підприємств Сєверодонецька виявили велику суму грошей.

"Співробітники СБ України задокументували, що оперуповноважені поліції вимагали у приватного підприємця віддати їм частину грошей, за що обіцяли не вилучати всю виявлену суму. Після відмови комерсанта зловмисники відібрали готівку в сумі майже п'ятсот тисяч гривень та повернулись до Харкова", – розповіли в СБУ.

Співробітники спецпідрозділу Служби безпеки затримали поліцейських під час наступного візиту до Сєверодонецька.

"Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство", – зазначили у спецслужбі.



Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Двох старших сержантів і капрала, які брали участь у знущаннях, звільнили.