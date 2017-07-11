Харківського сепаратиста Юдаєва оголосили в розшук

Вчора його не затримали так як "він був вільною людиною і підстав для затримання не було""

Антимайданівця Сергія Юдаєва, звільненого Київським райсудом Харкова по амністії, оголошено в розшук.

"6 листопада Юдаєв звільнений від покарання - 8 років в'язниці - по амністії, хоча визнаний винним за ст. 294 і ст. 296. Вчора ж слідчий Новобаварського відділення поліції оголосив йому в суді про нову підозру: за фактом побиття в медсанчастині Харківського СІЗО, але Юдаєв утримався від отримання тексту підозри. Також було заявлене клопотання про обрання для нього застережних заходів. Оскільки він не явився на засідання суду, його оголосили в розшук", - заявив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех, повідомляє "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання, чому Юдаєва не затримали вчора, Бех відповів: "Учора він був вільною людиною і підстав для затримання не було".

Нагадаємо, вчора Київський районний суд Харкова амністував Сергія Юдаєва. Його визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року.

Юдаєв перебував під вартою з квітня 2014 року.