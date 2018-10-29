Харківську вчительку, яка не дала шестикласниці шматок торта, звільнили

Вчителька інформатики аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл

У Харкові звільнили вчительку Наталю Толяренко, яка не дозволила з'їсти шматок торта шестикласниці, батьки якої не здали гроші на солодкий стіл.

Про це розповіла директор Департаменту освіти міськради Ольга Деменко, інформує сайт міста 057.ua.

"Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде один учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів", - розповіла Деменко.

Наголошується, що Толяренко також виключили з батьківського комітету. На цей момент вона продовжує працювати на півставки в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти працівницю немає.

"Як до доцента - у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром", - зазначив ректор ХНПУ імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко.

Нагадаємо, що інцидент в харківській школі №151 стався 19 жовтня. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчальної чверті. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.