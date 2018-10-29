Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Харківську вчительку, яка не дала шестикласниці шматок торта, звільнили

Вчителька інформатики аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл
У Харкові звільнили вчительку Наталю Толяренко, яка не дозволила з'їсти шматок торта шестикласниці, батьки якої не здали гроші на солодкий стіл.
Харківську вчительку, яка не дала шестикласниці шматок торта, звільнили Фото: makinglifedelicious.com

Про це розповіла директор Департаменту освіти міськради Ольга Деменко, інформує сайт міста 057.ua.

"Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде один учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів", - розповіла Деменко.

Наголошується, що Толяренко також виключили з батьківського комітету. На цей момент вона продовжує працювати на півставки в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти працівницю немає.

"Як до доцента - у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром", - зазначив ректор ХНПУ імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко.

Нагадаємо, що інцидент в харківській школі №151 стався 19 жовтня. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчальної чверті. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2018 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.