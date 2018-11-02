Харківський пожежник у позаробочий час врятував від вогню сплячих мешканців будинку

У Харкові співробітник служби порятунку у вільний від роботи час врятував від пожежі трьох людей сусіднього зі своїм будинку.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, 11 січня о 7:12 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку на вул. Чигиріна, 3 міста Харкова.

На гасіння відразу направили шість автоцистерн та одну автодрабину ДСНС. Коли рятувальні підрозділи прибули, вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, горищного приміщення та даху.

Помітив загоряння співробітник служби порятунку, заступник начальника восьмої пожежно-рятувальної частини майор служби цивільного захисту Віталій Рєзнік, який живе в сусідньому будинку від того, де виникла пожежа. Він викликав службу порятунку та побіг до задимленого будинку, аби надати допомогу його мешканцям. Коли Віталій Рєзнік був вже у задимленому під’їзді, він почав стукати у двері трьох житлових квартир другого поверху для, щоб допомогти людям евакуюватись. Як виявилось, мешканці цих квартир ще спали і не розуміли, що коїться в їхньому будинку. Рятувальник вивів трьох чоловік на свіже повітря та знеструмив їхні помешкання.

"Завдяки його рішучім діям вдалося запобігти загибелі людей та розповсюдженню полум’я на великі площі", – зазначили в ДСНС.

Рятувальники за 20 хв. локалізували пожежу і повністю ліквідували її о 09:05. У ліквідації брали участь 35 рятувальників та сім одиниць рятувальної техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за перший місяць 2018 року під час пожеж загинули 311 і постраждали 165 людей.