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Харківський суд засудив чотирьох антимайданівців до тюремних ув'язнень

Зокрема, за спробу проведення референдуму за створення "ХНР" Апухтін сяде у в'язницю на 6 років
У Харківській області суд виніс 4 вироки за злочини проти прихильників Майдану.
Харківський суд засудив чотирьох антимайданівців до тюремних ув Фото: google.com

Про це заявив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

Інформацію повідомляє видання Цензор.НЕТ.

"Питання розгляду майданівських справ зрушилося з мертвої точки. На поточний момент було винесено 4 вироки, за якими четверо підозрюваних отримали строки", - сказав він.

Також, за його інформацією, "антимайданівець" Роман Добрянський був затриманий у Грузії і перебуває зараз у слідчому ізоляторі. У 2016 році українські правоохоронці відправили пакет документів грузинським оперативникам. Зараз прокуратура чекає передання Добрянського українській владі. Він підозрюється в організації розгону Євромайдану біля Академії внутрішніх військ к Харкові "тітушками".

Крім того, як розповів Данильченко, був отриманий вирок стосовно Юрія Апухтіна, який підозрювався в організації референдуму за створення "ХНР". Він отримав термін у вигляді 6 років позбавлення волі, але прокуратура вимагає позбавити його волі на 8 років.

Нагадаємо. нещодавно Україна виграла першу справу у Євросуді з прав людини щодо втрати частини Луганщини.

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26 07 2017 22:37
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