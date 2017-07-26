Харківський суд засудив чотирьох антимайданівців до тюремних ув'язнень
Про це заявив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
Інформацію повідомляє видання Цензор.НЕТ.
"Питання розгляду майданівських справ зрушилося з мертвої точки. На поточний момент було винесено 4 вироки, за якими четверо підозрюваних отримали строки", - сказав він.
Також, за його інформацією, "антимайданівець" Роман Добрянський був затриманий у Грузії і перебуває зараз у слідчому ізоляторі. У 2016 році українські правоохоронці відправили пакет документів грузинським оперативникам. Зараз прокуратура чекає передання Добрянського українській владі. Він підозрюється в організації розгону Євромайдану біля Академії внутрішніх військ к Харкові "тітушками".
Крім того, як розповів Данильченко, був отриманий вирок стосовно Юрія Апухтіна, який підозрювався в організації референдуму за створення "ХНР". Він отримав термін у вигляді 6 років позбавлення волі, але прокуратура вимагає позбавити його волі на 8 років.
Нагадаємо. нещодавно Україна виграла першу справу у Євросуді з прав людини щодо втрати частини Луганщини.
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