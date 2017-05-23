Харківський суд засудив до 6 років в'язниці координатора організації "Юго-Восток" Апухтіна

Засуджений публічно закликав у 2014 році до федералізації

Київський райсуд Харкова у вівторок, 23 травня, засудив до 6 років позбавлення волі лідера руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна, який навесні 2014 року був одним з керівників місцевого антимайдану.

"Суд визнав Апухтіна винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 3 ст. 109 (заклики до повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні суду, інформує УНІАН.

Зокрема, суд визнав доведеним той факт, що Апухтін 8 квітня 2014 року публічно закликав до погрому автобусів з правоохоронцями, які здійснювали охорону громадського порядку на площі Свободи і в будівлі Харківської ОДА, під час декількох мітингів закликав не визнавати владу і організовано боротися проти неї, домагаючись федералізації держави і створення адміністративного утворення, в яке повинні були увійти південні та східні області України.

Варто відзначити, що невизнання Апухтіним вини суд розцінив як бажання уникнути відповідальності.

За сукупністю злочинів суд призначив Апухтину покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу суд встановив Апухтину запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом двох місяців - до 22 липня.

У свою чергу, підсудний заявив, що не визнає вирок і додав, що причетні до залучення його до кримінальної відповідальності поплатяться. Адвокат Апухтіна Дмитро Тихоненков під час брифінгу наголосив, що захист оскаржить вирок Київського райсуду Харкова. Вын розцінив рішення суду як політично мотивоване.

“Я вважаю вирок необґрунтованим. Він підлягає скасуванню, тому, звичайно, буде подаватись апеляційна скарга", - сказав Тихоненков.

Як повідомлялося раніше, в січні 2015 р. обвинувальний акт щодо Апухтіна був направлений до суду. Однак Київський райсуд повернув обвинувальний акт у прокуратуру для усунення недоліків. Представники держобвинувачення стверджували, що акт повністю відповідає кримінально-процесуальним законодавством, і оскаржили постанову суду першої інстанції в апеляційному суді.

19 березня 2015 р. Апеляційний суд Харківської області повернув обвинувальний акт щодо Апухтіна для розгляду по суті в суді першої інстанції. 28 жовтня 2016 року суд продовжив арешт координатора організації "Юго-Восток" Апухтіна.

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