Харківський тракторний планує випускати військову техніку
Так заявила на прес-конференції голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє "Укрінформ".
"Завод здатний робити не лише техніку для сільського й комунального господарства, а й увійти до технологічних ланцюжків оборонної промисловості. Це можуть бути комплектуючі й цілі машини", - зазначила Світлична.
За її словами, ХТЗ готовий їх робити "у разі потреби й держзамовлення".
"Зараз на заводі вивчають ринки, думають над тим, що може зацікавити потенційних покупців. У планах на цей рік - випуск 500 тракторів за участю 2 тис. співробітників", - додала Світлична.
Відзначимо, що в жовтні на виставці "Зброя і техніка" в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".
Раніше Кременчуцький автомобільний завод показав свій новий броньовик під назвою "Хaлк".
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