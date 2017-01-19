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Харківський тракторний планує випускати військову техніку

Харківський тракторний завод (ХТЗ), який відновив роботу після тривалого простою, зможе випускати й військову техніку
Харківський тракторний завод (ХТЗ), який відновив роботу після тривалого простою, зможе випускати й військову техніку.
Харківський тракторний планує випускати військову техніку Фото: kraina-info.com

Так заявила на прес-конференції голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє "Укрінформ".

"Завод здатний робити не лише техніку для сільського й комунального господарства, а й увійти до технологічних ланцюжків оборонної промисловості. Це можуть бути комплектуючі й цілі машини", - зазначила Світлична.

За її словами, ХТЗ готовий їх робити "у разі потреби й держзамовлення".

"Зараз на заводі вивчають ринки, думають над тим, що може зацікавити потенційних покупців. У планах на цей рік - випуск 500 тракторів за участю 2 тис. співробітників", - додала Світлична.

Відзначимо, що в жовтні на виставці "Зброя і техніка" в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".

Раніше Кременчуцький автомобільний завод показав свій новий броньовик під назвою "Хaлк".

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19 01 2017 23:41
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