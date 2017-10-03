Харківський завод купує в Росії срібло та сталь через британський офшор

Угоду було укладено у червні 2016 року

У Харкові ДП "Електроважмаш" уклав мільйонні угоди з лондонською "прокладкою" росіян.

ДП "Електроважмаш" 6 березня уклав угоду з компанією "Industrial Fields Limited" (Велика Британія) про поставку срібла на 43,45 млн рублів, або 19,98 млн грн. Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр".

Звіт про проведення закупівлі опублікований на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель "Прозорро".

За даними британського реєстру, "Industrial Fields Limited" до 21 грудня 2015 р. називалася "ATG Overseas Ltd".

Ця компанія, зареєстрована в Лондоні у 2005 р. на домініканський офшор "West-East Plc", відома як постачальник "Електроважмашу" принаймні з 2011 р.

Вона змінила назву після виходу розслідування програми "Схеми" про контракти заводу.

У 2005-2006 роках фірмою керував москвич Андрій Соболєв. До лютого 2013 року директором значилася москвичка Ольга Курлаєва, а потім – Edward Petre-Mears.

За даними британської газети "The Guardian", Едвард Петре-Мірс та його партнер Сара Петре-Мірс представляють одну з найбільших у світі імперій офшорних компаній, де вони діють від імені анонімних клієнтів. Вони відомі як директори понад 2 тис. компаній. Як повідомив пресі директор британського реєстраційного агентства, Петре-Мірс мають подвійне громадянство островів Сент-Кіттс і Невіс. Журналісти з'ясували, що одним із клієнтів Петре-Мірс є російський мільярдер Володимир Антонов.

У грудні 2015 року директором став болгарин Тоні Петров Алексієв (Toni Petrov Aleksiev). Він очолював московське представництво АО "Динамо" АО Болгарія, якого наразі немає в російському реєстрі юросіб. Однак за його адресою досі прописане ТОВ "Динамо Групп" Ольги Алексієвої.

Як повідомляли "Наші гроші" вже під новою назвою компанія 13 квітня отримала підряд заводу на послуги сертифікації продукції за 3,97 млн руб. А 14 червня 2016 року завод уклав угоду з компанією "Industrial Fields Limited" (Велика Британія) про поставку сталі на 104,69 млн рублів, або 39,59 млн грн.