Харків'янина, який у 2008 збив насмерть шістьох осіб, упіймали п'яним за кермом

Прокуратура оголосила підозру в нетверезому водінні без прав 46-річному мешканцю Харкова, який 2008 року на своєму авто збив насмерть шістьох осіб.

Правоохоронці нагадали, що 2 травня 2008 року цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння наїхав своїм позашляховиком на трамвайну зупинку в Харкові. У ДТП загинули шестеро людей, серед яких дві дитина та вагітна жінка, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Водія засудили до 10 років в'язниці, але він вийшов на свободу умовно-достроково вже у вересні 2015 року.

"Порушуючи встановлені вироком суду обмеження у вигляді заборони керування автомобілем, не зважаючи на вилучене у нього водійське посвідчення, сів за кермо. При цьому знову знаходився у нетверезому стані", - розповідають у прокуратурі.

За її інформацією, чоловіку загрожує нове покарання у вигляді позбавлення волі на невідбуту частину за попереднім вироком - 2 роки 8 місяців - та 1 рік позбавлення волі за новий злочин.

Як відомо, винуватцем ДТП в Харкові, внаслідок якого у 2018 році загинуло шестеро людей, був заступник гендиректора харківського ЗАТ "Автомар" Андрій Полтавець.

Він на великій швидкості в'їхав автомобілем Mitsubishi L200 на трамвайну зупинку "Червоноармійська" на вулиці Полтавський шлях. За даними свідків, Полтавець тоді перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Відразу після ДТП правоохоронцям довелося рятувати його від розлюченого натовпу.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.