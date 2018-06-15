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Хацкевич: На ЧС-2018 буду переживати за Росію

На ЧС-2018 фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за Росію"
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич сказав, що на ЧС-2018 в першу чергу буде вболівати за "гарний футбол".
Хацкевич: На ЧС-2018 буду переживати за Росію Олександр Хацкевич. Фото: pressball.by

"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Правда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання - хоча б вийти з групи. А там, крок за кроком...", - наводить слова Хацкевича Tribuna.com.

Нагадаємо, що збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії в першому матчі чемпіонату світу з футболу 2018. Зустріч на стадіоні "Лужники" завершилася з рахунком 5:0.

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15 06 2018 13:40
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