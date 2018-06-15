НОВИНИГоловний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич сказав, що на ЧС-2018 в першу чергу буде вболівати за "гарний футбол".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хацкевич: На ЧС-2018 буду переживати за Росію
На ЧС-2018 фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за Росію"
Олександр Хацкевич. Фото: pressball.by
"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Правда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання - хоча б вийти з групи. А там, крок за кроком...", - наводить слова Хацкевича Tribuna.com.
Нагадаємо, що збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії в першому матчі чемпіонату світу з футболу 2018. Зустріч на стадіоні "Лужники" завершилася з рахунком 5:0.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2018 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"