Хацкевич: На ЧС-2018 буду переживати за Росію На ЧС-2018 фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за Росію"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич сказав, що на ЧС-2018 в першу чергу буде вболівати за "гарний футбол".

Олександр Хацкевич. Фото: pressball.by

"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Правда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання - хоча б вийти з групи. А там, крок за кроком...", - наводить слова Хацкевича Tribuna.com. Нагадаємо, що збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії в першому матчі чемпіонату світу з футболу 2018. Зустріч на стадіоні "Лужники" завершилася з рахунком 5:0.

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