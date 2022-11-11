CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбройні сили України офіційно зайшли у Херсон — місто повертається під контроль України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Херсон офіційно повертається під контроль України
Фото: Укрінформ
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у зверненні до окупантів, які залишилися в місті.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде зупинено. Кожного російського військовослужбовця, який чинитиме опір, буде знищено. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – ідеться в заяві.
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11 11 2022 17:15 МЕДІА
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