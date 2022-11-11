Херсон офіційно повертається під контроль України

Збройні сили України офіційно зайшли у Херсон — місто повертається під контроль України.

Фото: Укрінформ

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію