Херсон отримає 210 терміналів Starlink – Федоров

До Херсона буде доставлено ще 210 терміналів Starlink.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у середу, 16 листопада.

"Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили п'ять публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористалися тисячі херсонців. Люди виходять на зв'язок із рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – розповів міністр.

За його словами, за два тижні буде організовано ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій Херсонській області. Також частину терміналів було передано пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.

"Зв'язок допоможе швидше відновити Херсонщину. Дякую місцевим телеком-компаніям за оперативну роботу", – додав Федоров.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри планує створити точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії.