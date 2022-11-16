Херсон отримає 210 терміналів Starlink – Федоров
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у середу, 16 листопада.
"Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили п'ять публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористалися тисячі херсонців. Люди виходять на зв'язок із рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – розповів міністр.
За його словами, за два тижні буде організовано ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій Херсонській області. Також частину терміналів було передано пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.
"Зв'язок допоможе швидше відновити Херсонщину. Дякую місцевим телеком-компаніям за оперативну роботу", – додав Федоров.
Раніше повідомлялось, що Мінцифри планує створити точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії.
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