Звільнений Херсон отримав перші автомобілі екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Вісім автомобілів екстреної медичної допомоги, придбані в рамках централізованої закупівлі, розподілені у нещодавно звільнений Херсон. Йдеться про автомобілі типу В, які будуть використовуватись обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.

Це перші автомобілі, розподілені в регіон після його деокупації Збройними силами України.

"Спільно із департаментом охорони здоров’я, міжнародними партнерами оперативно намагаємось забезпечувати потребу звільнених територій всім необхідним: від ліків та медичного обладнання до автомобілів для фахівців екстреної медичної допомоги. Тривалий час мешканці Херсону та області були позбавлені доступу до професійної медичної допомоги, потрібних ліків – тепер повертаємо регіон до життя", – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Придбали автомобілі Медичні закупівлі України коштом державного бюджету. Загалом за час повномасштабної війни було втрачено 366 "швидких", ще понад 90 – зазнали пошкоджень.

Наразі до медичних закладів Херсонської області після деокупації вже доставлено понад 130 палет необхідних лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання.

Раніше повідомлялось, що з Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. У вагонах 200 пасажирів.