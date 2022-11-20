Херсон отримав перші автомобілі екстреної медичної допомоги
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Вісім автомобілів екстреної медичної допомоги, придбані в рамках централізованої закупівлі, розподілені у нещодавно звільнений Херсон. Йдеться про автомобілі типу В, які будуть використовуватись обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.
Це перші автомобілі, розподілені в регіон після його деокупації Збройними силами України.
"Спільно із департаментом охорони здоров’я, міжнародними партнерами оперативно намагаємось забезпечувати потребу звільнених територій всім необхідним: від ліків та медичного обладнання до автомобілів для фахівців екстреної медичної допомоги. Тривалий час мешканці Херсону та області були позбавлені доступу до професійної медичної допомоги, потрібних ліків – тепер повертаємо регіон до життя", – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Придбали автомобілі Медичні закупівлі України коштом державного бюджету. Загалом за час повномасштабної війни було втрачено 366 "швидких", ще понад 90 – зазнали пошкоджень.
Наразі до медичних закладів Херсонської області після деокупації вже доставлено понад 130 палет необхідних лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання.
Раніше повідомлялось, що з Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. У вагонах 200 пасажирів.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер
- Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян