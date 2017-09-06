Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Херсонські правоохоронці отримали від Авакова ключі від 75 квартир

Крім квартир, поліцейські отримали автомобілі
У п'ятницю, 9 червня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков передав для співробітників МВС в Херсоні, поліцейських і ветеранів АТО 75 квартир.
Херсонські правоохоронці отримали від Авакова ключі від 75 квартир Арсен Аваков. Фото: unian.net

"Ми сьогодні здаємо 75 квартир для працівників системи МВС, для поліцейських, працівників сервісних центрів, ветеранів АТО. Хороша традиція, що ми раз на рік приїжджаємо у Херсон і здаємо по одному будинку. Дуже сподіваюся, що в наступному році ми здамо 2 будинки: один для прикордонників, другий для поліцейських. Ми також передали сьогодні автомобілі для Нацполіції", - повідомив під час прес-конференції, інформує "112 Україна".

У свою чергу, голова Національної поліції Сергій Князєв додав, що автомобілі можна буде використовувати вже в найближчі дні.

"Автомобілі вийдуть на роботу завтра-післязавтра. Вони поїдуть не в столичний, не в обласний центр, а поїдуть на околиці, які вкрай потребують поліцейської функції. Я думаю, 18 автомобілів для Херсонської області – це перший крок, який дасть можливість приїжджати швидко і робити роботу, на яку ми прийшли добровільно", - зазначив Князєв.

Нагадаємо, перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.