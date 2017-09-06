Херсонські правоохоронці отримали від Авакова ключі від 75 квартир
"Ми сьогодні здаємо 75 квартир для працівників системи МВС, для поліцейських, працівників сервісних центрів, ветеранів АТО. Хороша традиція, що ми раз на рік приїжджаємо у Херсон і здаємо по одному будинку. Дуже сподіваюся, що в наступному році ми здамо 2 будинки: один для прикордонників, другий для поліцейських. Ми також передали сьогодні автомобілі для Нацполіції", - повідомив під час прес-конференції, інформує "112 Україна".
У свою чергу, голова Національної поліції Сергій Князєв додав, що автомобілі можна буде використовувати вже в найближчі дні.
"Автомобілі вийдуть на роботу завтра-післязавтра. Вони поїдуть не в столичний, не в обласний центр, а поїдуть на околиці, які вкрай потребують поліцейської функції. Я думаю, 18 автомобілів для Херсонської області – це перший крок, який дасть можливість приїжджати швидко і робити роботу, на яку ми прийшли добровільно", - зазначив Князєв.
Нагадаємо, перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.
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