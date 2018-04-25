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Суд у Херсоні заарештував "довірену особу" Путіна в анексованому Криму

Жінку було затримано на КПП "Чонгар" 23 квітня
Міський суд Херсона постановив взяти під варту терміном на два місяці затриману 23 квітня на КПП "Чонгар" громадянку України, яка була "довіреною особою" Володимира Путіна у Криму на недавніх "виборах" президента РФ.
Суд у Херсоні заарештував "довірену особу" Путіна в анексованому Криму Фото: Крим.Реалії

Термін арешту - до 21 червня 2018 року. Можливість внесення застави для підозрюваної не передбачено.

23 квітня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом українські правоохоронці затримали жінку, яка на недавніх виборах президента РФ була на півострові "довіреною особою" Володимира Путіна. У прокуратурі зазначили, що вона, діючи в інтересах РФ і всеросійської громадської неурядової організації "Волонтеры Победы", організувала і проводила незаконний збір підписів на півострові на підтримку висування Путіна в президенти. 24 квітня жінці повідомлено про підозру у державній зраді, - повідомили у прес-службі прокуратури АРК, інформує "112.Україна". 

Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

Згодом у Раді зареєстрували президентський законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.

 

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25 04 2018 13:18
ТЕГИ: Крим, суд
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