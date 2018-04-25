Суд у Херсоні заарештував "довірену особу" Путіна в анексованому Криму
Термін арешту - до 21 червня 2018 року. Можливість внесення застави для підозрюваної не передбачено.
23 квітня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом українські правоохоронці затримали жінку, яка на недавніх виборах президента РФ була на півострові "довіреною особою" Володимира Путіна. У прокуратурі зазначили, що вона, діючи в інтересах РФ і всеросійської громадської неурядової організації "Волонтеры Победы", організувала і проводила незаконний збір підписів на півострові на підтримку висування Путіна в президенти. 24 квітня жінці повідомлено про підозру у державній зраді, - повідомили у прес-службі прокуратури АРК, інформує "112.Україна".
Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.
Згодом у Раді зареєстрували президентський законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.
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