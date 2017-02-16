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Херсонський суд заочно засудив до дев'яти років в'язниці бойовика "ДНР"

Бойовик був відзначений ватажками терористів фейковою нагородою "захисник вітчизни"
Херсонський міський суд заочно виніс обвинувальний вирок місцевому жителю, якого визнав винним у причетності до так званої терористичної організації "ДНР".
Херсонський суд заочно засудив до дев Фото: з вільних джерел

Засуджений під час перебування у складі незаконного збройного формування брав активну участь у нападах на блокпости і військовослужбовців Збройних Сил України, за що отримував щомісячну грошову винагороду і був відзначений ватажками терористів фейковою нагородою "захисник вітчизни", повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на дев'ять років.

"У зв'язку з тим, що бойовик знаходиться на тимчасово окупованій території і продовжує брати участь у збройному протистоянні силам АТО, засуджений заочно", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що 3 лютого на Донбасі бойовик із Росії Олександр Круогла був знищений пострілом снайпера.

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16 02 2017 14:55
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