Херсонський суд заочно засудив до дев'яти років в'язниці бойовика "ДНР"
Засуджений під час перебування у складі незаконного збройного формування брав активну участь у нападах на блокпости і військовослужбовців Збройних Сил України, за що отримував щомісячну грошову винагороду і був відзначений ватажками терористів фейковою нагородою "захисник вітчизни", повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на дев'ять років.
"У зв'язку з тим, що бойовик знаходиться на тимчасово окупованій території і продовжує брати участь у збройному протистоянні силам АТО, засуджений заочно", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, що 3 лютого на Донбасі бойовик із Росії Олександр Круогла був знищений пострілом снайпера.
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