Херсонський суд заочно засудив до дев'яти років в'язниці бойовика "ДНР"

Херсонський міський суд заочно виніс обвинувальний вирок місцевому жителю, якого визнав винним у причетності до так званої терористичної організації "ДНР".

Засуджений під час перебування у складі незаконного збройного формування брав активну участь у нападах на блокпости і військовослужбовців Збройних Сил України, за що отримував щомісячну грошову винагороду і був відзначений ватажками терористів фейковою нагородою "захисник вітчизни", повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на дев'ять років.

"У зв'язку з тим, що бойовик знаходиться на тимчасово окупованій території і продовжує брати участь у збройному протистоянні силам АТО, засуджений заочно", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що 3 лютого на Донбасі бойовик із Росії Олександр Круогла був знищений пострілом снайпера.