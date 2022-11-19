Херсонці отримали 2 тисячі посилок, які затрималися з початку війни

До Херсона прибуло близько двох тисяч посилок, які Укрпошта не могла доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі першого потягу Київ-Херсон.

До Херсона прибуло близько двох тисяч посилок, які Укрпошта не могла доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі першого потягу Київ-Херсон.

За інформацією Укрпошти, відправляти нові посилки в та з Херсону тепер можна буде з 21 листопада. Також буде доступна доставка Укрпоштою замовлень з онлайн-магазинів та аптечних мереж.



Цього тижня у Херсоні відновили роботу шість відділень Укрпошти. Загалом державна поштова компанія наразі працює у 73 населених пунктах Херсонської області.

Сьогодні ж до Херсону прибув перший пасажирський потяг з Києва.