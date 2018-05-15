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Хейлі: Насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не відкриття посольства в Єрусалимі

Гейлі нагадала, що ХАМАС підбурює до насильства вже багато років
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
Хейлі: Насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не відкриття посольства в Єрусалимі Фото: з вільних джерел

"На думку деяких, сьогоднішнє засідання було організоване не для того, щоб обговорювати приклади насильства на Близькому Сході. Це засідання було організоване для того, щоб обговорити насильство, яке, на думку деяких, пов'язано з вчорашнім відкриттям посольства США в Єрусалимі. Для деяких відкриття цього посольства – причина для насильства. Як це може служити виправданням?", - сказала вона на екстреному засіданні Ради безпеки ООН через загострення ситуації в секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США, пише "112 Україна".

Хейлі нагадала, що ХАМАС підбурює до насильства вже багато років.

"Давайте згадаємо, що терористична організація ХАМАС підбурює до насильства вже багато років, ще задовго до того, як США ухвалили рішення про перенесення посольства", - заявила вона.

Хейлі зазначила, що в останні дні задокументовано численні підбурювання ХАМАСу в секторі Гази.

"В останні дні терористи ХАМАСу за підтримки Ірану здійснювали напади на ізраїльську армію оборони та об'єкти інфраструктури", - заявила Хейлі.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

У результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектору Газа загинули 58 людей, 2700 – отримали поранення і травми.

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15 05 2018 18:59
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