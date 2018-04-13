Хейлі: сирійські урядові війська застосовували хімзброю щонайменше 50 разів

За її словами, Трамп ще не ухвалив рішення про можливі дії в Сирії

Представниця США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

Вона заявила, що адміністрація США ще не вирішила, який курс дій повинен бути обраний, передає "Радіо Свобода".

"Наш президент ще не ухвалив рішення про можливі дії в Сирії. Але якщо Сполучені Штати та наші союзники вирішать діяти в Сирії, це буде на захист принципу", – сказала Хейлі.

Як відомо, 13 квітня Рада безпеки ООН на вимогу Росії проводить екстрене засідання щодо "загрози міжнародному миру" через можливі повітряні удари по Сирії з боку Сполучених Штатів та союзників.

Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.