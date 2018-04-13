Хейлі: сирійські урядові війська застосовували хімзброю щонайменше 50 разів
Вона заявила, що адміністрація США ще не вирішила, який курс дій повинен бути обраний, передає "Радіо Свобода".
"Наш президент ще не ухвалив рішення про можливі дії в Сирії. Але якщо Сполучені Штати та наші союзники вирішать діяти в Сирії, це буде на захист принципу", – сказала Хейлі.
Як відомо, 13 квітня Рада безпеки ООН на вимогу Росії проводить екстрене засідання щодо "загрози міжнародному миру" через можливі повітряні удари по Сирії з боку Сполучених Штатів та союзників.
Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.
Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее