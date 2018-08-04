Хімічна атака в Сирії: загинуло щонайменше 150 людей, - ВІДЕО

У США заявили, що Росія повинна нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів

Щонайменше 150 людей загинули отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, останнє в східній Гуті місто, контрольоване повстанцями.

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей. Про це, посилаючись на рятувальників, повідомляє BBC.

За інформацією медіа-центру Гути, бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута вертольотом.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 квітня 2018 р.

Незалежна перевірка повідомлень не проводилася.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою. Сирійське державне новинне агентство САНА, зі свого боку, заявило, що повідомлення про хімічну атаку вигадані повстанцями, які усвідомлюють неминучість своєї поразки і намагаються перешкодити просуванню урядових військ.

Представники російської влади 6 квітня, тобто за день до гаданої атаки, заявили, що повстанська організація "Фронт ан-Нусра" готує в підконтрольних їй районах атаки із застосуванням хлору. Ще раніше схожу заяву робив президент Росії Володимир Путін.

У Державному департаменті США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, повинна нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

"Історія використання хімічної зброї режимом проти власного народу безперечна. Росія в кінцевому підсумку несе відповідальність за жорстокі атаки на незліченну кількість сирійців із застосуванням хімічної зброї", - заявили в Держдепі.

Раніше, про хімічну атаку на Думу повідомило повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам.

Дума є останнім повстанським містом в східній Гуті і знаходиться в облозі урядових сил.

За даними ООН війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.

Нагадаємо, що жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тисяч людей. Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі, 20 тисяч - діти.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.