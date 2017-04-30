Хімічний опік ока Навального може бути невиліковним

Хімічний опік ока, який Олексій Навальний отримав від потрапляння зеленки внаслідок нападу невідомого в Москві, може виявитися невиліковним. У рідині, якою облили Навального, могла бути не лише зеленка.

Таку думку Навальний висловив 30 квітня в своєму блозі.

"Мене лікує зараз один з кращих офтальмологів Москви ... Лікар вважає, що мені плеснули в обличчя зеленкою, розмішаною з чимось ще, тому що просто зеленкою так сильно спалити око не можна. Можу погодитися: в Барнаулі мені бризнули зеленкою просто в очі з гумової "груші" – дуже пекло і різало, але через 10 хвилин я нормально бачив", – зазначив він.

"Ні на секунду не маю сумнівів, що напад організувала адміністрація президента. ... Ніякого розслідування, звичайно, не буде – кримінальну справу досі не порушили, мене навіть не опитав ніхто, хоч заяву було написано відразу", – додав Навальний.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний в результаті нападу невідомого, який хлюпнув йому в обличчя зеленкою в Москві, отримав хімічний опік ока.