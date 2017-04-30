Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Хімічний опік ока Навального може бути невиліковним

Опозиціонер впевнений, що напад організувала адміністрація президента Росії
Хімічний опік ока, який Олексій Навальний отримав від потрапляння зеленки внаслідок нападу невідомого в Москві, може виявитися невиліковним. У рідині, якою облили Навального, могла бути не лише зеленка.
Хімічний опік ока Навального може бути невиліковним Фото: navalny.feldman.photo

Таку думку Навальний висловив 30 квітня в своєму блозі.

"Мене лікує зараз один з кращих офтальмологів Москви ... Лікар вважає, що мені плеснули в обличчя зеленкою, розмішаною з чимось ще, тому що просто зеленкою так сильно спалити око не можна. Можу погодитися: в Барнаулі мені бризнули зеленкою просто в очі з гумової "груші" – дуже пекло і різало, але через 10 хвилин я нормально бачив", – зазначив він.

"Ні на секунду не маю сумнівів, що напад організувала адміністрація президента. ... Ніякого розслідування, звичайно, не буде – кримінальну справу досі не порушили, мене навіть не опитав ніхто, хоч заяву було написано відразу", – додав Навальний.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний в результаті нападу невідомого, який хлюпнув йому в обличчя зеленкою в Москві, отримав хімічний опік ока.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.