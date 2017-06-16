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Хімзаводи Фірташа відновили роботу після багатомісячного простою

Запуску підприємств посприяло введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгових мит на російські азотні добрива - карбамід і КАС
Підприємства черкаський Азот, Рівнеазот і сєверодонецький Азот, що входять до групи Ostchem Дмитра Фірташа, відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою.
Хімзаводи Фірташа відновили роботу після багатомісячного простою Дмитро Фірташ. Фото: ua.dmitryfirtash.com

Черкаський Азот вже почав пускові операції і до 20 червня планує вивести на 100% потужності роботу трьох основних цехів - цеху карбаміду, аміачної селітри і карбамідо-аміачної селітри. На Рівнеазоті і сєверодонецькому Азоті починають підготовку до проведення пуско-налагоджувальних робіт, необхідних для запуску виробництва, повідомляє  "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Group DF.

"Робота всіх хімічних заводів холдингу буде в першу чергу спрямована на задоволення попиту українських аграріїв. За нашими оцінками, споживання внутрішнього ринку в період осінньої посівної складає близько 1,2 млн тонн азотних добрив. Нинішні сумарні виробничі потужності черкаського Азоту, Рівнеазоту і сєверодонецького Азоту складають близько 350 тис. тонн добрив/місяць, чого повністю достатньо, щоб забезпечити потреби українських аграріїв до осінньої посівної 2017 року", - йдеться в повідомленні.

У Group DF відзначають, що запуску підприємств посприяло введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгових мит на російські азотні добрива - карбамід і КАС.

Нагадаємо, 7 березня "Укртрансгаз" обмежив газопостачання підприємствам "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і "Азот" через борги.

Як відомо, "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи, які простоюють - "Концерн Стирол" (Горлівка) і "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк) належать Дмитру Фірташу.

Відзначимо, що Ostchem, який є одним з найбільших гравців на ринку добрив України, ініціював розширення дії антидемпінгових мит на аналоги аміачної селітри з Росії.

Раніше в Українській аграрній конфедерації заявили, що Ostchem шантажує аграріїв намагаючись підняти ціни на добрива.

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