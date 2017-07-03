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Хімзаводи Фірташа зупинять виробництво в Україні

Окрім того, раніше почався процес зупинки агрегатів виробництва селітри в Сєвєродонецьку
Хімічні заводи в Рівному і Черкасах, які належать до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку через різке зниження тиску газу.
Хімзаводи Фірташа зупинять виробництво в Україні Дмитро Фірташ. Фото: kmu.gov.ua

"Тиск газу на "Рівнеазоті" та черкаському "Азоті" різко знизився з 10 до 7 бар. Виробництво аміаку зупиняється автоматично. Заводи були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку", – пише профільне видання галузі "Інфоіндустрія".

За даними "Інфоіндустрії", це призведе до скорочення виробництва селітри в Рівному до 50%, а в Черкасах – до повної зупинки виробництва карбаміду.

Окрім того, раніше почався процес зупинки агрегатів виробництва селітри в Сєвєродонецьку.

Зазаначається, що причиною зупинки заводів стало подорощання сировини для виробництва селітри та інших добрив.

Нагадаємо, Ostchem об’єднує підприємства азотної хімії Group DF: ПАТ "Рівнеазот", ПАТ "Азот" (Черкаси), ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", ПАТ "Концерн Стирол" (Горлівка).

Group DF у травні 2015 року вже зупиняла підприємства Ostchem – Черкаського ПАТ "Азот" та ПАТ "Рівнеазот".

Власником Group DF є Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, у лютому суд скасував розпорядження голови Коростенської РДА про затвердження детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища.

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07 03 2017 12:59
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