Хімзаводи Фірташа зупинять виробництво в Україні
"Тиск газу на "Рівнеазоті" та черкаському "Азоті" різко знизився з 10 до 7 бар. Виробництво аміаку зупиняється автоматично. Заводи були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку", – пише профільне видання галузі "Інфоіндустрія".
За даними "Інфоіндустрії", це призведе до скорочення виробництва селітри в Рівному до 50%, а в Черкасах – до повної зупинки виробництва карбаміду.
Окрім того, раніше почався процес зупинки агрегатів виробництва селітри в Сєвєродонецьку.
Зазаначається, що причиною зупинки заводів стало подорощання сировини для виробництва селітри та інших добрив.
Нагадаємо, Ostchem об’єднує підприємства азотної хімії Group DF: ПАТ "Рівнеазот", ПАТ "Азот" (Черкаси), ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", ПАТ "Концерн Стирол" (Горлівка).
Group DF у травні 2015 року вже зупиняла підприємства Ostchem – Черкаського ПАТ "Азот" та ПАТ "Рівнеазот".
Власником Group DF є Дмитро Фірташ.
Нагадаємо, у лютому суд скасував розпорядження голови Коростенської РДА про затвердження детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища.
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