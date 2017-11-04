Хлопчик, покалічений в зоні АТО, виграв чемпіонат з плавання
25 юних спортсменів змагалися за звання кращого у вільному стилі та плаванні на спині на дистанції 50 метрів. У своїй категорії Коля зайняв перше місце і побив свій особистий рекорд, покращивши попередній результат на 20 секунд. Про це повідомляє "КП в Україні".
Тепер спортсмен готується до Всеукраїнського чемпіонату з плавання серед дітей з особливими потребами, який відбудеться 19 квітня у Кам'янському.
Нагадаємо, Микола Ніжніковський в серпні 2015 року знайшов кинутий військовими снаряд в Донецькій області і назавжди втратив брата, дві ноги і праву руку. З допомогою волонтерів хлопчика вдалося відправити до Канади на лікування.
1 липня хлопчик написав лист Джастіну Трюдо. Він розповів про те, що втратив ноги і руку, а також надію на нормальне життя, але в Монреалі, де він проходить лікування, медики не тільки надають йому допомогу, але і морально підтримують. Раніше, за словами хлопчика, він не уявляв собі, які вони, канадці, але зараз його "нові ноги прикрашають прапори України і Канади, майже як татуювання". Він подякував Трюдо за надану йому допомогу і нову надію на майбутнє. Згодом Трюдо відповів на лист маленького українця і зазначив, що глибоко зворушений.
У листопаді минулого року Джастін Трюдо зустрівся з Миколою, хлопчик подарував прем'єр-міністру свій малюнок, на якому зобразив те, що він встиг полюбити в Канаді - Монреаль, природу, людей.
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