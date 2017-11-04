Хлопчик, покалічений в зоні АТО, виграв чемпіонат з плавання

У неділю, 9 квітня, Коля Ніжніковський з селища Володарське виграв у Запоріжжі відкритий міський чемпіонат з плавання серед дітей з особливими потребами.

25 юних спортсменів змагалися за звання кращого у вільному стилі та плаванні на спині на дистанції 50 метрів. У своїй категорії Коля зайняв перше місце і побив свій особистий рекорд, покращивши попередній результат на 20 секунд. Про це повідомляє "КП в Україні".

Тепер спортсмен готується до Всеукраїнського чемпіонату з плавання серед дітей з особливими потребами, який відбудеться 19 квітня у Кам'янському.