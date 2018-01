H&M зупинила роботу своїх магазинів у ПАР через "расистський" скандал

Причиною стали протести в країні, спричинені рекламною кампанією бренду із темношкірим хлопчиком, яка багатьом людям здалася расистською. Компанія заявила, що співробітники під час акцій біля магазинів мережі не постраждали.

У низці протестів демонстранти вривалися до магазинів. У торговельному центрі під Йоганнесбургом, приміром, обурені громадяни повалили манекенів та вішаки, розбили дзеркало та викинули одяг на вулицю. Поліції довелося застосовувати травматичну зброю, повідомляє DW з посиланням на агенцію новин dpa. Рітейлер обіцяє поновити роботу магазинів, щойно переконається у безпеці співробітників.

Скандал довкола H&M почався через одну з фотографій у рекламі нової колекції одягу для дітей. На світлині був темношкірий хлопчик, вдягнутий у худі з написом "Найкрутіша мавпа в джунглях". Моделями для інших худі були білі діти. Вони рекламували одяг з написами про тигра і жирафа. Сама компанія назвала ситуацію "невдалим рішенням".

Зазначимо, у суботу, 13 січня, атакували кілька магазинів у Йоганнесбурзі та Преторії. Напади координувала ліворадикальна партія "Борці за економічну свободу", яка вважає рекламу H&M грубим проявом расизму.

"Час для вибачень за расизм пройшов. Мають бути наслідки", - написав у Twitter речник партії "Борці за економічну свободу" Мбусені Ндлозі та виклав фотографії, на яких активісти вриваються в магазини H&M.

Учасники погромів били вітрини, розкидали одяг та перевертали манекени.

We are at the racist @hm Sandton City Store and their employees want to sign up.... pic.twitter.com/Fdj8dz4T51